«Барселона» и «ПСЖ» поспорят за Кулибали

«ПСЖ» и «Барселона» поборются за защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Footmercato.

По информации источника, футболист уже разговаривал с главным тренером «сине-гранатовых» Хави на тему своего возможного перехода в каталонский клуб. Однако в сенегальском защитнике заинтересован и «ПСЖ», чьё руководство вело переговоры с футболистом ещё прошлым летом.

В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в составе «Наполи» 42 матча, забив три гола и отдав две результативные передачи. Контракт защитника с неаполитанским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 45 миллионов евро.