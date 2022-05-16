Мбаппе: «Я почти принял решение»

Килиан Мбаппе признался, что в скором времени сага о его будущем подойдёт к концу.

23-летний нападающий «ПСЖ» долгое время продолжает выбирать между новым контрактом с парижским клубом и переходом в «Реал». Недавно из достоверных источников стало известно о том, что руководство мадридцев настроено «оптимистичнее, чем когда-либо».

«Пока не могу раскрыть своё будущее, но скоро вы всё узнаете. Вопрос почти решён. Сейчас не самый подходящий момент, но это действительно так – моё решение почти принято», – признался Мбаппе, которого цитирует журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт звезды «Пари Сен-Жермен» истекает в июне.