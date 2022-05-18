Сарабия назвал главный фактор при выборе будущего клуба

Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия, выступающий на правах аренды за лиссабонский «Спортинг» не исключил своего возвращения в парижский клуб.

«Я пока не думал об этом. После игр сборных мы сядем и подумает, какой вариант лучше для обеих сторон», — приводит слова Сарабии Marca.

30-летний испанец поблагодарил спортивного директора «ПСЖ» Леонардо за честность и подчеркнул, что большое значение при выборе клуба будет иметь возможность принять участие в чемпионате мира-2022.

В текущем сезоне Сарабия провёл за «Спортинг» 45 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал девять результативных передач.