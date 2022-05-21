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Чемпионат Франции. Лига 1

Кампос может сменить Леонардо на посту спортивного директора «ПСЖ»

21 Мая 2022 • 17:58 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
1.15 9.00 15.00
Через 3 ч. 24 мин.

Стратегический советник «Сельты» Луис Кампос в ближайшее время может стать новым спортивным директором «ПСЖ». Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, на этом посту испанец может сменить Леонардо, который работает в клубе с 2019 года.

Луис Кампос ранее работал спортивным директором «Лилля» и «Монако». Испанец известен своим умением находить талантливых футболистов. Именно Кампос в своё время пригласил в молодёжную академию «Монако» нападающего Килиана Мбаппе, который сейчас близок к продлению контракта с «ПСЖ».

Напомним, что ранее ходили слухи о возможном увольнении Леонардо с поста спортивного директора «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Леонардо Луис Кампос
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