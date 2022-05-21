Кампос может сменить Леонардо на посту спортивного директора «ПСЖ»

Стратегический советник «Сельты» Луис Кампос в ближайшее время может стать новым спортивным директором «ПСЖ». Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, на этом посту испанец может сменить Леонардо, который работает в клубе с 2019 года.

Луис Кампос ранее работал спортивным директором «Лилля» и «Монако». Испанец известен своим умением находить талантливых футболистов. Именно Кампос в своё время пригласил в молодёжную академию «Монако» нападающего Килиана Мбаппе, который сейчас близок к продлению контракта с «ПСЖ».

Напомним, что ранее ходили слухи о возможном увольнении Леонардо с поста спортивного директора «ПСЖ».