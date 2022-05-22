Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе провёл очередной сверхрезультативный сезон.

23-летний француз завершил кампанию с невероятными показателями – 28 забитых мячей и 18 результативных передач в одной только Лиге 1. Именно Мбаппе забрал награды лучшему бомбардиру и лучшему ассистенту высшего французского дивизиона. Это произошло впервые с тех пор, как в Лиге 1 утвердили ежегодное награждение лучшего ассистента (с сезона 2007/08).

Сегодня Мбаппе объявил о продлении контракта с «ПСЖ» до 2025 года, после чего оформил хет-трик в ворота «Меца» в поединке последнего тура чемпионата. Встреча завершилась победой парижан со счётом 5:0.