Спортивный директор «Барселоны» прокомментировал возможный уход Дембеле в «ПСЖ»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани поделился мыслями о вероятном переходе Усмана Дембеле в «ПСЖ».

Согласно последним сведениям, парижский клуб всерьёз нацелен на подписание 24-летнего вингера в качестве свободного агента. «Барселона» не может предложить Дембеле аналогичные контрактные условия.

«Только сам Усман и его агенты знают, что у них на уме. У нас нет новостей на этот счёт уже шесть или семь месяцев.

У меня есть собственное мнение относительно всей этой истории с Дембеле, но сейчас это не имеет значения», – заявил Алемани, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.