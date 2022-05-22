«ПСЖ» решил продать Неймара

«ПСЖ» планирует продать Неймара этим летом.

Как утверждалось ранее, бразилец останется в команде на следующий сезон, однако ситуация изменилась после продления контракта Килиана Мбаппе. Согласно сведениям Le Parisien, в «ПСЖ» больше не рассчитывают на Неймара и готовы выставить его на трансфер этим летом. Однако парижане понимают, что провернуть продажу 30-летнего вингера будет крайне затруднительно из-за его высокой зарплаты.

Контракт Неймара с «Пари Сен-Жермен» рассчитан ещё на три года. На счету звезды сборной Бразилии 28 появлений на поле в нынешнем сезоне, 13 забитых мячей и 8 результативных передач во всех соревнованиях.