Спортивный директор «ПСЖ» провёл переговоры с тренером «Ниццы»

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос провёл переговоры с главным тренером «Ниццы» Кристофом Галтье, сообщает Footmеrcato.

По информации источника, французский специалист является главным кандидатом на замену нынешнего наставника парижской команды Маурисио Почеттино. Напомним, Кампос работал вместе с Галтье в «Лилле».

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» заинтересовано в приглашении экс-наставника «Реала» Зинедина Зидана.

В прошедшем сезоне «Ницца» под руководством Галтье заняла пятое место во французской Лиге 1. Вместе с «Лиллем» специалист выигрывал чемпионат Франции, а также завоёвывал Кубок французской лиги, возглавляя «Сент-Этьен» в сезоне 2012/2013.