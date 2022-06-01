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Чемпионат Франции. Лига 1

Спортивный директор «ПСЖ» провёл переговоры с тренером «Ниццы»

01 Июня 2022 • 14:02 Комментировать
Реймс
2:3
Ницца
окончен

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос провёл переговоры с главным тренером «Ниццы» Кристофом Галтье, сообщает Footmеrcato.

По информации источника, французский специалист является главным кандидатом на замену нынешнего наставника парижской команды Маурисио Почеттино. Напомним, Кампос работал вместе с Галтье в «Лилле».

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» заинтересовано в приглашении экс-наставника «Реала» Зинедина Зидана.

В прошедшем сезоне «Ницца» под руководством Галтье заняла пятое место во французской Лиге 1. Вместе с «Лиллем» специалист выигрывал чемпионат Франции, а также завоёвывал Кубок французской лиги, возглавляя «Сент-Этьен» в сезоне 2012/2013.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Кристоф Галтье Луис Кампос
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