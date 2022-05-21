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Мбаппе сегодня утром позвонил Пересу, чтобы уведомить его о своём решении

21 Мая 2022 • 16:57 Комментировать (3)
ПСЖ
...
Мец
1.15 9.00 15.00
Через 4 ч. 23 мин.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе позвонил президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу, чтобы уведомить его о своём решении остаться во французском клубе. Об этом говорится в заявлении итальянского журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее ряд авторитетных источников подтвердил решение Мбаппе остаться в «ПСЖ» и продлить контракт с клубом. Новое соглашение нападающего будет подписан предположительно до 2025 года.

На счету Мбаппе 25 голов и 17 голевых передач в нынешнем сезоне Лиги 1. Чтобы остаться в «ПСЖ», француз отказался от предложения «Реала», которое включало в себя годовую зарплату в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе
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