Анчелотти надеется, что фанаты «Реала» поддержат Бэйла в последнем туре Ла Лиги

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил надежду, что болельщики мадридского клуба тепло проводят нападающего Гарета Бэйла после заключительной домашней игры команды в сезоне.

«Неважно, выйдет ли он на поле, важно то, что Бэйл является частью истории этого клуба. Он навсегда останется в памяти болельщиков «Реала».Он написал несколько замечательных глав в истории клуба и мы должны это признать», - сказал наставник «Реала».

Бэйл провел 250 матчей за «Реал» и забил 100 голов и является одним из самых успешных британских игроков, выступавших за пределами Туманного Альбиона.

В этом сезоне футболист сыграл в Ла Лиге в 5 матчах, забив 1 гол.

Матч заключительного тура между «Реалом» и «Бетисом» пройдет в пятницу, 20 мая, в 22:00 по московскому времени.