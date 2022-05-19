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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рибери рассказал, как призывал 16-летнего Алабу не думать о богатствах

19 Мая 2022 • 00:19 Комментировать
Реал Мадрид
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Бетис
1.70 4.40 4.30
20.05 22:00

Бывший вингер «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери рассказал, как наставлял Давида Алабу, когда тот только начинал свой путь в футболе.

Австриец и француз долгие годы вместе выступали за мюнхенскую «Баварию».

«Я познакомился с Алабой, когда ему было 16 лет. Теперь он игрок мирового класса, – рассказал Рибери в интервью DAZN. – Когда он увидел меня с хорошей машиной и дорогими часами, я сказал ему: «Не думай о машинах и часах, усердно работай над собой и будь готов на жертвы – тогда у тебя появятся и машины, и часы, и всё остальное», – вспомнил 39-летний француз, ныне выступающий за «Салернитану».

Давид Алаба защищал цвета «Баварии» с 2008 по 2021 год. Перед началом нынешней кампании австриец перебрался в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Франк Рибери Давид Алаба Салернитана
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