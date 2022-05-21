Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Реал» повторил свой антирекорд

21 Мая 2022 • 00:06 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Бетис
окончен

В последнем туре испанского чемпионата сезона 2021/2022 мадридский «Реал» принимал дома севильский «Бетис». Забить в этой игре не смогла ни одна из команд, последний домашний матч «Реала» закончился нулевой ничьей.

В результате «Реал» не сумел забить в домашнем матче чемпионата в пятый раз в ходе сезона (в котором 19 домашних матчей), и это является повторением клубного антирекорда. По пять раз «Реал» не забивал дома еще дважды - в сезоне 1984/1985 (тогда чемпионом стала «Барселона») и в сезоне 1993/1994 (и снова чемпионом стала «Барселона»).

Тем не менее, сейчас «Реал» все же чемпионом стал, причем с большим преимуществом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Райо Вальекано 2:4 Леванте 2.03 3.70 3.60
окончен Реал Мадрид 0:0 Бетис 1.69 4.40 4.60
21.05  18:30 Валенсия ... Сельта 2.75 3.35 2.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
00:06 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» повторил свой антирекорд
20 Мая
23:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» не смог забить «Бетису», «Леванте» ярко попрощался с Ла Лигой
23:44 · Испания. Ла Лига
Хоакин проводит свой 600-й матч в Ла Лиге
22:52 · Испания. Ла Лига
«Леванте» повторил собственный антирекорд
22:28 · Испания. Ла Лига
Бэйл отсутствует в составе «Реала» на последний матч сезона в Ла Лиге
22:15 · Испания. Ла Лига
«Сельта» нуждается в Пуче
21:48 · Испания. Ла Лига
Куман: «Больше не возглавлю ни один клуб»
21:32 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги рассказал, перейдёт ли Мбаппе в «Реал» 1
21:31 · Испания. Ла Лига
Дест летом может продолжить карьеру в АПЛ
21:30 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» — «Леванте»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:4
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» Мадрид — «Бетис»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0 1
21:29 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил состав на матч с «Бетисом»
21:08 · Италия. Серия А
«Наполи» установил ценник на Кулибали, которым интересуется «Барселона»
21:02 · Испания. Ла Лига
Хави назвал имена футболистов, с которыми «Барселона» расстанется летом
18:54 · Испания. Ла Лига
Сересо: «Гризманн останется в «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем