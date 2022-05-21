Мадридский «Реал» повторил свой антирекорд

В последнем туре испанского чемпионата сезона 2021/2022 мадридский «Реал» принимал дома севильский «Бетис». Забить в этой игре не смогла ни одна из команд, последний домашний матч «Реала» закончился нулевой ничьей.

В результате «Реал» не сумел забить в домашнем матче чемпионата в пятый раз в ходе сезона (в котором 19 домашних матчей), и это является повторением клубного антирекорда. По пять раз «Реал» не забивал дома еще дважды - в сезоне 1984/1985 (тогда чемпионом стала «Барселона») и в сезоне 1993/1994 (и снова чемпионом стала «Барселона»).

Тем не менее, сейчас «Реал» все же чемпионом стал, причем с большим преимуществом.