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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» готовит «последний звонок» для игроков, которые покинут клуб летом

19 Мая 2022 • 13:11 Комментировать
Реал Мадрид
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Бетис
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20.05 22:00

В пятницу «Реал» проведёт последний домашний матч в сезоне, который для многих футболистов станет последним в карьере за мадридский клуб.

Это будет вечер прощания с такими игроками, как Гарет Бейл и Иско, сообщает Mundo Deportivo. К ним также могут присоединиться Марсело, Марко Асенсио, Дани Себальос и Мариано Диас. Также неясно будущее еше нескольких игроков, например, Эдена Азара и Милана Йовича.

«Реал» досрочно оформил чемпионство в чемпионате Испании. На следующей неделе, 28 мая, мадридцы сыграют в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Париже, против «Ливерпуля».

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Реал Мадрид
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