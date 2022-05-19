«Реал» готовит «последний звонок» для игроков, которые покинут клуб летом

В пятницу «Реал» проведёт последний домашний матч в сезоне, который для многих футболистов станет последним в карьере за мадридский клуб.

Это будет вечер прощания с такими игроками, как Гарет Бейл и Иско, сообщает Mundo Deportivo. К ним также могут присоединиться Марсело, Марко Асенсио, Дани Себальос и Мариано Диас. Также неясно будущее еше нескольких игроков, например, Эдена Азара и Милана Йовича.

«Реал» досрочно оформил чемпионство в чемпионате Испании. На следующей неделе, 28 мая, мадридцы сыграют в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Париже, против «Ливерпуля».