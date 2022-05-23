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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде назвал матч, который принёс «Реалу» чемпионство

23 Мая 2022 • 11:49 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Бетис
окончен

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде назвал матч, который предопределил исход чемпионской гонки.

По мнению уругвайца, победа над «Севильей» (3:2) в матче 32-го тура Ли Лиги принесла «сливочным» титул.

«Мы выиграл чемпионат на «Рамон Санчес-Писхуане». Это была ключевая победа. Помимо трёх очков, она ещё и деморализовала «Барселону», — приводит слова Вальверде Football Espana в своих социальных сетях.

Напомним, что «Реал» проигрывал по ходу матча со счётом 0:2, но сумел не только отыграться, но и вырвать победу. Итоговый отрыв от «Барселоны» в турнирной таблице составил 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Федерико Вальверде
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