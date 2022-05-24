Бельерин: «Спасибо «Бетису» за то, что помог мне вновь почувствовать любовь к футболу»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, выступавший в прошедшем сезоне на правах аренды за испанский «Бетис», обратился к болельщикам андалусийцев.

Футболист поблагодарил фанатов за любовь и поддержку, а также выразил надежду, что получится встретиться снова.

«Как бы я ни старался выразить то, что этот сезон значит для меня, нет слов, которые описывают то, что я чувствую. Спасибо всем в «Бетисе» за то, что помогли мне вновь почувствовать любовь, которую я испытываю к этому виду спорта. Надеюсь, скоро увидимся снова», — цитирует Бельерина Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне 27-летний испанец провёл в составе «Бетиса» 32 матча, в которых отметился пятью результативными передачами.