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Бельерин: «Спасибо «Бетису» за то, что помог мне вновь почувствовать любовь к футболу»

24 Мая 2022 • 12:38 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Бетис
окончен

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, выступавший в прошедшем сезоне на правах аренды за испанский «Бетис», обратился к болельщикам андалусийцев.

Футболист поблагодарил фанатов за любовь и поддержку, а также выразил надежду, что получится встретиться снова.

«Как бы я ни старался выразить то, что этот сезон значит для меня, нет слов, которые описывают то, что я чувствую. Спасибо всем в «Бетисе» за то, что помогли мне вновь почувствовать любовь, которую я испытываю к этому виду спорта. Надеюсь, скоро увидимся снова», — цитирует Бельерина Mundo Deportivo.   

В минувшем сезоне 27-летний испанец провёл в составе «Бетиса» 32 матча, в которых отметился пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Арсенал Лондон Эктор Бельерин
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