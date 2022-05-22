Фекир поведал, какой гол считает лучшим в карьере

Полузащитник испанского «Бетиса» Набиль Фекир поведал, какой гол в своей карьере считает лучшим. По его словам, это случилось в январе, в принципиальном матче против «Севильи» в рамках Кубка Испании. «Бетис» прошёл «Севилью» в 1/8 финала турнира, после чего дошёл до финала и выиграл трофей - в четвертый раз в истории клуба.

- Это был мой лучший гол в карьере. Кто-то мог бы сказать, что там опростоволосился вратарь, но я знаю, какой это был гол. Все произошло спонтанно. Я увидел, что вратарь выдвинулся в другую зону, и сказал себе, что хочу попробовать. И это сработало, - цитирует Фекира SoFoot.