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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» начал переговоры по приобретению полузащитника сборной Франции

22 Мая 2022 • 23:48 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Бетис
окончен

Мадридский «Реал» начал переговоры с «Монако» по трансферу Орельена Чуамени.

По сведениям французских СМИ, 22-летний футболист сборной Франции уже согласовал личные контрактные условия сразу с двумя клубами – «Ливерпулем» и «Реалом». В ближайшие дни Чуамени определит наиболее предпочтительный вариант продолжения карьеры. Активный интерес к опорнику также проявляет «ПСЖ».

Тем временем, как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, представители «Реала» уже вступили в переговоры с «Монако» по трансферу молодого хавбека. Руководство монегасков запрашивает за Чуамени порядка 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
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