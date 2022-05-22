«Реал» начал переговоры по приобретению полузащитника сборной Франции

Мадридский «Реал» начал переговоры с «Монако» по трансферу Орельена Чуамени.

По сведениям французских СМИ, 22-летний футболист сборной Франции уже согласовал личные контрактные условия сразу с двумя клубами – «Ливерпулем» и «Реалом». В ближайшие дни Чуамени определит наиболее предпочтительный вариант продолжения карьеры. Активный интерес к опорнику также проявляет «ПСЖ».

Тем временем, как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, представители «Реала» уже вступили в переговоры с «Монако» по трансферу молодого хавбека. Руководство монегасков запрашивает за Чуамени порядка 80 млн евро.