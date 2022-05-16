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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» получил дополнительный день для подготовки к финалу Лиги чемпионов

16 Мая 2022 • 14:00 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
22.05 19:30

Ла Лига объявила, что «Реал» примет «Бетис» в пятницу, что дает Карло Анчелотти и его игрокам восемь дней на подготовку к финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Перенос стал возможным, благодаря тому, что «Бетис» уже обеспечил себе участие в Лиге Европы на следующий сезон, и игра с «Реалом» не станет определяющей для него и остальных участников чемпионата.

Тем не менее, ожидается, что наставник «Реала» Карло Анчелотти выставит основной состав, чтобы дать игровую практику футболистам стартового состава.

Финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет в Париже 28 мая.

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Реал Мадрид
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РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
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