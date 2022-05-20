Президент Ла Лиги рассказал, перейдёт ли Мбаппе в «Реал»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз поделился своим мнением относительно вероятного перехода Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«На мой взгляд, Мбаппе перейдёт в «Реал». Полагаю, если бы он хотел продлить контракт с «Пари Сен-Жермен», он бы уже давно это сделал», – заявил Тебас в интервью Cadena.

Согласно сведениям прессы, Килиан Мбаппе объявит о своём переходе в «Реал» либо о продлении контракта с «ПСЖ» в ближайшее время. Мадридцы стремятся оформить подписание 23-летнего француза в качестве свободного агента, в то время как парижане прилагают все усилия для сохранения звезды в своих рядах.