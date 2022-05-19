За что будут сражаться в последнем туре Примеры: изучаем расклады

В ближайшие дни матчи последнего тура пройдут в чемпионате Испании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» проанализировало турнирную ситуацию и теперь рассказывает своим читателям о главных интригах на закате сезона Примеры.

Для начала конструктивного разговора не лишним будет заглянуть в регламент Примеры, чтобы узнать о критериях распределения мест при равенстве очков. Если две или более команд набрали одинаковое количество баллов, на первое место выходят личные встречи (очки, разность мячей). Если по результатам личных встреч наблюдается паритет, то тогда команды сравниваются по общей разности мячей.

Билеты в еврокубки

М Куда попадает Команда И В Н П РМ О 1 ЛЧ Реал 37 26 7 4 80:31 85 2 ЛЧ Барселона 37 21 10 6 68:36 73 3 ЛЧ Атлетико 37 20 8 9 63:42 68 4 ЛЧ Севилья 37 17 16 4 52:30 67 5 ЛЕ Бетис 37 19 7 11 62:40 64 6 ЛЕ Реал Сосьедад 37 17 11 9 39:35 62 7 ЛК Вильярреал 37 15 11 11 61:37 56 8 Атлетик 37 14 13 10 43:35 55

«Барселона» - «Вильярреал»

«Севилья» - «Атлетик»

Билеты в Лигу чемпионов уже разыграны. Испанию в сильнейшем клубном турнире континента в следующем сезоне представят «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья». В заключительном туре «матрасники» и андалузцы разыграют третье место в заочной борьбе. Стоит отметить, что «Бетис» не сможет обойти «Севилью» из-за результатов личных встреч (0 очков против 6).

Путёвки в Лигу Европы тоже розданы. Их получили «Бетис» и «Реал Сосьедад», которые в последнем туре заочно разыграют пятую строчку.

В заключительном туре нас ждёт борьба за седьмое место, которое даёт право выступить в Лиге конференций. На билет претендуют «Вильярреал» и «Атлетик». При равенстве очков выше окажется команда из Бильбао (4 очка в личных встречах против 1). То есть «Атлетику» хватит ничьей с «Севильей», если «Вильярреал» проиграет в гостях у «Барселоны».

Борьба за выживание

М Куда попадает Команда И В Н П РМ О 14 Хетафе 37 8 15 14 32:38 39 15 Эльче 37 10 9 18 37:51 39 16 Гранада 37 8 13 16 44:61 37 17 Мальорка 37 9 9 19 34:63 36 18 вылет Кадис 37 7 15 15 34:51 36 19 вылет Леванте 37 7 11 19 47:74 32 20 вылет Алавес 37 8 7 22 31:64 31

«Гранада» - «Эспаньол»

«Осасуна» - «Мальорка»

«Алавес» - «Кадис»

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«Леванте» и «Алавес» уже вылетели в Сегунду. Это понятно. По итогам последнего тура станет известно, кто станет третьей понизившейся в классе командой. Если взглянуть на турнирную таблицу, то может показаться, что ситуация очень уж запутанная. На самом деле всё проще. «Хетафе» и «Эльче», которые сыграют друг с другом в заключительном туре, уже обеспечили себе места в элите на следующий сезон. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на показатели в личных встречах для ситуаций, при которых кто-то из пары «Хетафе» - «Эльче» сравнивается по очкам с «Мальоркой» и «Кадисом». Показатели такие:

1. «Хетафе» - 8 очков, 2. «Мальорка» - 5 очков, 3. «Кадис» - 2 очка.

1. «Эльче» - 7 очков, 2. «Мальорка» - 5 очков, 3. «Кадис» - 4 очка.

Таким образом, занять 18 место и вылететь могут только «Гранада», «Мальорка» или «Кадис». С этим разобрались.

Чтобы полностью понимать расклады, нужно проговорить разные варианты по равенству очков между этими командами:

- если одинаковое количество очков наберут «Мальорка» и «Кадис», то выше расположится «Мальорка» (4 очка в личных встречах против 1).

- если одинаковое количество очков наберут «Гранада» и «Кадис», то выше расположится «Кадис» (у команд паритет в личных встречах, но при такой ситуации у «Гранады» точно будет худшая разница мячей).

- если одинаковое количество очков наберут «Гранада» и «Мальорка», то выше расположится «Гранада» (6 очков в личных встречах против 0).

- если одинаковое количество очков наберут «Гранада», «Мальорка» и «Кадис», то команды расположатся в таком же порядке (у «Гранады» в личных встречах 8 очков, у «Мальорки» - 4, а у «Кадиса» - 3).

Подготовил Александр Тихий.