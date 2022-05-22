Испанский журналист жёстко раскритиковал Мбаппе: «Ему не хватило смелости ответить на звонок «Реала»

Испанский журналист Хосе Феликс Диас поделился деталями сорвавшегося перехода Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мбаппе не хватило смелости поднять трубку телефона, когда «Реал» звонил ему, чтобы узнать о случившемся. На прошлой неделе он сказал «Реалу», что всё в порядке, а затем просто перестал отвечать на звонки. Мбаппе – маленький человек», – отметил представитель испанской прессы.

Другой журналист из Испании рассказал, что чувствует себя обманутым: «Я такой дурак, ведь я поверил Мбаппе на слово», – заявил Хосеп Педрероль после сегодняшних известий о продлении контракта француза с «ПСЖ».