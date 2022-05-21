Анчелотти: «Карьера Иско в «Реале» подошла к концу»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что Иско покинет клуб после завершения сезона.

Руководство мадридцев решило не предлагать полузащитнику новый контракт. В июне Иско получит статус свободного агента.

«Карьера Иско в «Реале» сегодня подошла к концу. Это был отличный путь. Конечно, он мог достичь здесь ещё большего, но он был важен. Я желаю ему всего наилучшего», – заявил Анчелотти после матча последнего тура Ла Лиги против «Бетиса» (0:0), в котором Иско вышел на замену на 70-й минуте.

В составе «Реала» 30-летний испанец стал четырёхкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Испании и обладателем множества других трофеев.