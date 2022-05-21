Мбаппе не перейдёт в «Реал»: об этом сообщил Перес в раздевалке команды

По данным источника, переход Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» сорвался.

На днях авторитетные издания сообщили, что уход Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» практически неизбежен, однако ситуация изменилась.

Как сообщает журналист Гильем Балаге, президент «Реала» Флорентино Перес доложил команде о том, что подписание Мбаппе сорвалось. Разговор состоялся сегодня вечером в раздевалке «сливочных».

Как ожидается, в скором времени сам 23-летний футболист официально объявит о своём решении. По последним данным, руководству «Пари Сен-Жермен» всё же удалось соблазнить нападающего выгодным контрактом.

Килиан Мбаппе провёл 45 матчей за парижан в текущем сезоне. На его счету 36 голов и 26 голевых передач.