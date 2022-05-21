Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе не перейдёт в «Реал»: об этом сообщил Перес в раздевалке команды

21 Мая 2022 • 01:23 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Бетис
окончен

По данным источника, переход Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» сорвался.

На днях авторитетные издания сообщили, что уход Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» практически неизбежен, однако ситуация изменилась.

Как сообщает журналист Гильем Балаге, президент «Реала» Флорентино Перес доложил команде о том, что подписание Мбаппе сорвалось. Разговор состоялся сегодня вечером в раздевалке «сливочных».

Как ожидается, в скором времени сам 23-летний футболист официально объявит о своём решении. По последним данным, руководству «Пари Сен-Жермен» всё же удалось соблазнить нападающего выгодным контрактом.

Килиан Мбаппе провёл 45 матчей за парижан в текущем сезоне. На его счету 36 голов и 26 голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Райо Вальекано 2:4 Леванте 2.03 3.70 3.60
окончен Реал Мадрид 0:0 Бетис 1.69 4.40 4.60
21.05  18:30 Валенсия ... Сельта 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
01:23 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не перейдёт в «Реал»: об этом сообщил Перес в раздевалке команды
00:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Карьера Иско в «Реале» подошла к концу»
00:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Марсело ещё не прощается с «Реалом»
00:23 · Англия. Премьер-лига
Лондонский «Арсенал» - главный претендент на Депая
00:16 · Испания. Ла Лига
Марсело вплотную приблизился к рекорду Месси в Ла Лиге
00:15 · Испания. Ла Лига
Футболки с фамилией «Левандовски» уже можно купить в официальном магазине «Барселоны»
00:06 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» повторил свой антирекорд
20 Мая
23:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» не смог забить «Бетису», «Леванте» ярко попрощался с Ла Лигой
23:44 · Испания. Ла Лига
Хоакин проводит свой 600-й матч в Ла Лиге
22:52 · Испания. Ла Лига
«Леванте» повторил собственный антирекорд
22:28 · Испания. Ла Лига
Бэйл отсутствует в составе «Реала» на последний матч сезона в Ла Лиге
22:15 · Испания. Ла Лига
«Сельта» нуждается в Пуче
21:48 · Испания. Ла Лига
Куман: «Больше не возглавлю ни один клуб»
21:32 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги рассказал, перейдёт ли Мбаппе в «Реал» 1
21:31 · Испания. Ла Лига
Дест летом может продолжить карьеру в АПЛ
Все новости
Рекомендуем