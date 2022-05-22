Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

96% болельщиков «Реала» не хотят видеть Мбаппе в клубе в будущем

22 Мая 2022 • 16:03 Комментировать (1)
Реал Мадрид
0:0
Бетис
окончен

Поклонники мадридского «Реала» больше не хотят видеть в своём клубе Килиана Мбаппе.

23-летний нападающий отказался переходить в «Реал», несмотря на предварительное соглашение с мадридцами, предпочтя подписать новое соглашение с «Пари Сен-Жермен» до 2025 года. Теперь в Мадриде не ждут французскую суперзвезду.

Согласно результатам опроса, которые приводит Madrid Xtra, только 4% болельщиков «Реала» были бы рады приходу Мбаппе в клуб в будущем, несмотря на последние события. 96% опрошенных отныне не желают видеть дорогостоящего француза в своей команде, даже если такая возможность когда-либо появится снова.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.05  18:30 Эльче ... Хетафе 3.05 3.05 2.60
22.05  21:00 Алавес ... Кадис 3.35 3.65 2.13
22.05  21:00 Осасуна ... Мальорка 2.80 3.65 2.43
22.05  21:00 Гранада ... Эспаньол 1.98 3.70 3.80
22.05  23:00 Реал Сосьедад ... Атлетико М 2.50 3.50 2.85
22.05  23:00 Барселона ... Вильярреал 1.76 4.10 4.30
22.05  23:00 Севилья ... Атлетик Б 1.87 3.65 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
16:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отпустит центрального защитника
16:03 · Испания. Ла Лига
96% болельщиков «Реала» не хотят видеть Мбаппе в клубе в будущем 1
15:26 · Испания. Ла Лига
Мбаппе снова срывает планы «Реала»: он хочет видеть в «ПСЖ» новую трансферную цель мадридцев 1
14:55 · Англия. Премьер-лига
Маркос Алонсо намерен уйти из «Челси», переговоры с «Барселоной» продолжаются
14:42 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Агент промыл мозги Левандовски» 2
11:30 · Россия. Премьер-лига
Отец Черышева прокомментировал возможное возвращение сына в Россию
09:44 · Испания. Ла Лига
Линекер поддержал выбор Мбаппе
09:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» хотел сыграть на опережение и первым отказать Мбаппе 5
08:50 · Испания. Ла Лига
Симеоне назвал слабое место «Атлетико»
06:56 · Испания. Ла Лига
Мингеса может расстаться с «Барселоной»
06:17 · Англия. Премьер-лига
Депай может отправиться в «Арсенал» и «прихватить» с собой Юмтити
02:35 · Англия. Премьер-лига
Кроос: «Хотел бы играть под руководством Клоппа»
02:20 · Испания. Ла Лига
Ди Мария: «У Мбаппе ещё будет время поиграть за «Реал» 6
02:11 · Испания. Ла Лига
Испанский журналист жёстко раскритиковал Мбаппе: «Ему не хватило смелости ответить на звонок «Реала» 4
21 Мая
23:04 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» прошёл сезон без единой красной карточки - впервые с 1983/1984 4
Все новости
Рекомендуем