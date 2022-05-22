96% болельщиков «Реала» не хотят видеть Мбаппе в клубе в будущем

Поклонники мадридского «Реала» больше не хотят видеть в своём клубе Килиана Мбаппе.

23-летний нападающий отказался переходить в «Реал», несмотря на предварительное соглашение с мадридцами, предпочтя подписать новое соглашение с «Пари Сен-Жермен» до 2025 года. Теперь в Мадриде не ждут французскую суперзвезду.

Согласно результатам опроса, которые приводит Madrid Xtra, только 4% болельщиков «Реала» были бы рады приходу Мбаппе в клуб в будущем, несмотря на последние события. 96% опрошенных отныне не желают видеть дорогостоящего француза в своей команде, даже если такая возможность когда-либо появится снова.