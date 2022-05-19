Анчелотти: Меня не спрашивают о Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Никто не спрашивает меня о Мбаппе. Я провожу время на тренировочной площадке, в машине и дома. Иногда мне нравится ходить в хорошие рестораны Мадрида, но никто не спрашивает меня об этом... Единственное, о чем я сейчас думаю, это финал Лиги чемпионов», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет 28 мая в Париже, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Ранее УЕФА перенес финал турнира из Санкт-Петербурга в столицу Франции по соображениям о безопасности.