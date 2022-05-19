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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: Меня не спрашивают о Мбаппе

19 Мая 2022 • 19:59 Комментировать
Реал Мадрид
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Бетис
1.68 4.40 4.30
20.05 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Никто не спрашивает меня о Мбаппе. Я провожу время на тренировочной площадке, в машине и дома. Иногда мне нравится ходить в хорошие рестораны Мадрида, но никто не спрашивает меня об этом... Единственное, о чем я сейчас думаю, это финал Лиги чемпионов», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет 28 мая в Париже, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.  

Ранее УЕФА перенес финал турнира из Санкт-Петербурга в столицу Франции по соображениям о безопасности.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Килиан Мбаппе
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РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
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