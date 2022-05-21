Стало известно, что написал Мбаппе президенту «Реала», когда решил остаться в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе доложил о своём решении президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу личным сообщением в WhatsApp.

«Сообщаю вам, что я решил остаться в «ПСЖ», – написал 23-летний француз. – Я благодарен вам за предоставленную мне возможность выступать за «Реал» – клуб, болельщиком которого я являюсь с детства», – заключил звёздный нападающий в личном обращении к президенту мадридцев.

Перед началом сегодняшнего матча «ПСЖ» против «Меца» на «Парк де Пренс» клуб и игрок официально объявили о продолжении сотрудничества до 2025 года.

«Реал» пытался подписать француза с прошлого года, но потерпел неудачу в переговорах, как и прошлым летом.