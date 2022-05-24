Бензема - первый француз, выигравший гонку бомбардиров в испанском чемпионате

Забив 27 голов по итогам закончившегося сезона в испанском чемпионате Ла Лиги, Карим Бензема впервые в ходе своей карьеры стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Более того, это первый случай, когда французский игрок становится лучшим бомбардиром чемпионата Испании - такого не удавалось даже Антуану Гризманну, хотя ему в какой-то степени «не повезло», потому что его самые результативные сезоны в испанском чемпионате пришлись на время доминирования Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Бензема выступает в составе мадридского «Реала» с 2009 года, ранее он защищал цвета французского «Лиона».