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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема - первый француз, выигравший гонку бомбардиров в испанском чемпионате

24 Мая 2022 • 02:51 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Бетис
окончен

Забив 27 голов по итогам закончившегося сезона в испанском чемпионате Ла Лиги, Карим Бензема впервые в ходе своей карьеры стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Более того, это первый случай, когда французский игрок становится лучшим бомбардиром чемпионата Испании - такого не удавалось даже Антуану Гризманну, хотя ему в какой-то степени «не повезло», потому что его самые результативные сезоны в испанском чемпионате пришлись на время доминирования Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Бензема выступает в составе мадридского «Реала» с 2009 года, ранее он защищал цвета французского «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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