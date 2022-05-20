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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоакин проводит свой 600-й матч в Ла Лиге

20 Мая 2022 • 23:44 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Бетис
окончен

В последнем туре испанского чемпионата сезона 2021/2022 мадридский «Реал» принимает дома севильский «Бетис». Во втором тайме на поле в составе гостей вышел ветеран Хоакин, который выступает в команде еще с конца прошлого века!

Для Хоакина это уже 600-й матч в Ла Лиге, и по этому показателю он занимает второе место в истории чемпионатов Испании. Выше него лишь легендарный голкипер «Барселоны» и сборной Испании, Андони Субисаретта - он сыграл в общей сложности в 621-м матче чемпионата Испании.

Следить за событиями матча между мадридским «Реалом» и «Бетисом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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окончен Райо Вальекано 2:4 Леванте 2.03 3.70 3.60
окончен Реал Мадрид 0:0 Бетис 1.69 4.40 4.60
21.05  18:30 Валенсия ... Сельта 2.75 3.35 2.60
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