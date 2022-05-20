Хоакин проводит свой 600-й матч в Ла Лиге

В последнем туре испанского чемпионата сезона 2021/2022 мадридский «Реал» принимает дома севильский «Бетис». Во втором тайме на поле в составе гостей вышел ветеран Хоакин, который выступает в команде еще с конца прошлого века!

Для Хоакина это уже 600-й матч в Ла Лиге, и по этому показателю он занимает второе место в истории чемпионатов Испании. Выше него лишь легендарный голкипер «Барселоны» и сборной Испании, Андони Субисаретта - он сыграл в общей сложности в 621-м матче чемпионата Испании.

Следить за событиями матча между мадридским «Реалом» и «Бетисом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.