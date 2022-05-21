Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет «задержать» Винисиуса до 2028 года

21 Мая 2022 • 06:22 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Бетис
окончен

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выступает в команде с 2019 года, и сейчас он стал действительно важным элементом в составе клуба. Это понимает и руководство «бланкос», которое хочет перезаключить новый контракт с форвардом.

Нынешнее соглашение действует до 2024 года, и мадридцы, как уточняет Globo Esporte, хотят продлить его до 2028 года. Финансовые условия нового соглашения пока что не сообщаются, подробности могут появиться позже.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор забил семнадцать голов в матчах чемпионата испанской Ла Лиги, появившись на поле 35 раз.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.05  18:30 Валенсия ... Сельта 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на центрфорварда из Испании
09:10 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган может сменить «Манчестер Сити» на испанский топ-клуб
06:22 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет «задержать» Винисиуса до 2028 года
04:06 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг не хочет уходить из «Барселоны»
01:23 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не перейдёт в «Реал»: об этом сообщил Перес в раздевалке команды
00:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Карьера Иско в «Реале» подошла к концу»
00:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Марсело ещё не прощается с «Реалом»
00:23 · Англия. Премьер-лига
Лондонский «Арсенал» - главный претендент на Депая
00:16 · Испания. Ла Лига
Марсело вплотную приблизился к рекорду Месси в Ла Лиге
00:15 · Испания. Ла Лига
Футболки с фамилией «Левандовски» уже можно купить в официальном магазине «Барселоны»
00:06 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» повторил свой антирекорд
20 Мая
23:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» не смог забить «Бетису», «Леванте» ярко попрощался с Ла Лигой
23:44 · Испания. Ла Лига
Хоакин проводит свой 600-й матч в Ла Лиге
22:52 · Испания. Ла Лига
«Леванте» повторил собственный антирекорд
22:28 · Испания. Ла Лига
Бэйл отсутствует в составе «Реала» на последний матч сезона в Ла Лиге
Все новости
Рекомендуем