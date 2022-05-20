Бэйл отсутствует в составе «Реала» на последний матч сезона в Ла Лиге

Вингер «Реала» Гарет Бэйл отсутствует в заявке на матч заключительного 38-го тура Ла Лиги против «Бетиса».

32-летний валлиец не собирается оставаться в «королевском» клубе и летом покинет команду свободным агентом. Карло Анчелотти не дал футболисту сыграть в последнем домашнем матче в сезоне.

Контракт валлийца с «Реалом» истекает летом этого года. Британские СМИ писали о том, что Бэйл может и вовсе завершить карьеру, если Уэльс не выйдет на чемпионат мира 2022 года.

За «Реал» Бэйл играет с осени 2013 года. Зав всё время он провел 258 матчей за команду, в которых забил 106 голов и отдал 67 результативных передач.

В текущем сезоне он сыграл за команду 7 матчей и забил 1 гол.

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