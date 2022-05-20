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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бэйл отсутствует в составе «Реала» на последний матч сезона в Ла Лиге

20 Мая 2022 • 22:28 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Бетис
окончен

Вингер «Реала» Гарет Бэйл отсутствует в заявке на матч заключительного 38-го тура Ла Лиги против «Бетиса».

32-летний валлиец не собирается оставаться в «королевском» клубе и летом покинет команду свободным агентом. Карло Анчелотти не дал футболисту сыграть в последнем домашнем матче в сезоне.

Контракт валлийца с «Реалом» истекает летом этого года. Британские СМИ писали о том, что Бэйл может и вовсе завершить карьеру, если Уэльс не выйдет на чемпионат мира 2022 года.

За «Реал» Бэйл играет с осени 2013 года. Зав всё время он провел 258 матчей за команду, в которых забил 106 голов и отдал 67 результативных передач.

В текущем сезоне он сыграл за команду 7 матчей и забил 1 гол.

За текстовой прямой трансляцией «Реал» - «Бетис» следить можно здесь.  


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Гарет Бэйл Ла Лига
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