«Реал» не смог забить «Бетису», «Леванте» ярко попрощался с Ла Лигой

В параллельном матче рубились немотивированные «Райо Вальекано» и «Леванте». Вылетающие гости пропустили первыми, но еще до перерыва ответили тремя голами и довели дело до победы - 4:2. Дубль на счету Гонсало Мелеро.
«Реал» давно гарантировал себе золотые медали, «Бетис» - пятый, «Райо Вальекано» - 12-й, «Леванте» - предпоследний.
Протокол игры
|Реал Мадрид
|0:0
|Бетис
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль • Милитао Эдер • Начо Фернандес • Менди Ферлан 70' ( Себальос Дани ( 70') • Модрич Лука 70' ( Иско Аларкон ( 70') • Каземиро Карлос 46' ( Камавинга Эдуардо ( 46') • Кроос Тони 46' ( Вальверде Федерико ( 46') • Родриго 70' ( Марсело Виера ( 70') • Бензема Карим • Винисиус Жуниор
Запасные: Васкес Лукас • Йович Лука • Диас Мариано • Азар Эден • Лунин Андрей • Вальехо Хесус • Асенсио Марко
Силва Руи • Сабали Юссуф • Песселья Херман • Бартра Марк • Морено Алекс • Гидо Родригес • Гуардадо Андрес 63' ( Карвалью Вилльям ( 63') • Фекир Набиль 74' ( Хоакин Санчес ( 74') • Каналес Серхио 86' ( Тельо Кристиан ( 86') • Хуанми Мигель 73' ( Иглесиас Борха ( 73') • Виллиан Жозе 63' ( Родри Родриго ( 63')
Запасные: Лаинес Диего • Гонсалес Эдгар • Роблес Жоэль • Миранда Хуан • Акуоку Поль • Руибаль Айтор
20 мая. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Протокол игры
|(1:0) Гарсия Альваро III18'
|26'Мелеро Гонсало (1:1)
|44'Рохер Марти (1:2)
|45'Мелеро Гонсало (1:3)
|(2:3) Гвардиола Серхи62'
|76'Коке Хорхе II (2:4)
Зидан Люка•Балью Иван•Суарес Марио 63' (Комесанья Санти ( 63') •Катена Алехандро•Кевин Родригес 80' (Асенсио Алехандро ( 80') •Валентин Оскар•Лопес Унаи•Бебе Тьягу 71' (Фалькао Радамель ( 71') •Нтекья Ранди 61' (Сисс Пате ( 61') •Гарсия Альваро III•Гвардиола Серхи 71' (Силла Мамаду ( 71')
Карденас Дани•Коке Хорхе II 84' (Везу Рубен ( 84' ) • 86'Робер Пьер•Постиго Серхио•Сараччи Марсело 55' 64' (Пубиль Марк ( 64') •Кантеро Алехандро 87' (Фараж Омар ( 87') •Радоя Неманья•Мелеро Гонсало 46' (Пепелу ( 46') •Барди Энис•Рохер Марти 64' (Мирамон Хорхе ( 64') •Моралес Луис
20 мая. Стадион "Кампо де Вальекас".