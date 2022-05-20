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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не смог забить «Бетису», «Леванте» ярко попрощался с Ла Лигой

20 Мая 2022 • 23:58 Комментировать
Райо Вальекано
2:4
Леванте
окончен
В чемпионате Испании стартовал последний тур. «Реал» играл против «Бетиса» и наряду с соперником не смог поразить чужие ворота. После невеселого первого тайма Карим Бензема и Родриго сразу же имели шанс занести мяч в сетку, но не сложилось. В концовке Бензема с угла вратарской зарядил выше цели, а в ответной атаке также сплоховал Хоакин - 0:0.

В параллельном матче рубились немотивированные «Райо Вальекано» и «Леванте». Вылетающие гости пропустили первыми, но еще до перерыва ответили тремя голами и довели дело до победы - 4:2. Дубль на счету Гонсало Мелеро.

«Реал» давно гарантировал себе золотые медали, «Бетис» - пятый, «Райо Вальекано» - 12-й, «Леванте» - предпоследний.

Протокол игры 
Реал Мадрид 0:0Бетис
Куртуа Тибо  Карвахаль Даниэль  Милитао Эдер  Начо Фернандес  Менди Ферлан   70' (Себальос Дани (   70' Модрич Лука   70' (Иско Аларкон (   70' Каземиро Карлос   46' (Камавинга Эдуардо (   46' Кроос Тони   46' (Вальверде Федерико (   46' Родриго   70' (Марсело Виера (   70' Бензема Карим  Винисиус Жуниор
Запасные: Васкес Лукас  Йович Лука  Диас Мариано  Азар Эден  Лунин Андрей  Вальехо Хесус  Асенсио Марко
Силва Руи  Сабали Юссуф  Песселья Херман  Бартра Марк  Морено Алекс  Гидо Родригес  Гуардадо Андрес   63' (Карвалью Вилльям (   63' Фекир Набиль   74' (Хоакин Санчес (   74' Каналес Серхио   86' (Тельо Кристиан (   86' Хуанми Мигель   73' (Иглесиас Борха (   73' Виллиан Жозе   63' (Родри Родриго (   63')
Запасные: Лаинес Диего  Гонсалес Эдгар  Роблес Жоэль  Миранда Хуан  Акуоку Поль  Руибаль Айтор
 20 мая. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Протокол игры  
Райо Вальекано 2:4Леванте
(1:0) Гарсия Альваро III18'   
  26'Мелеро Гонсало (1:1)
  44'Рохер Марти (1:2)
  45'Мелеро Гонсало (1:3)
(2:3) Гвардиола Серхи62'   
  76'Коке Хорхе II (2:4)
Зидан ЛюкаБалью ИванСуарес Марио  63' (Комесанья Санти (  63') Катена АлехандроКевин Родригес  80' (Асенсио Алехандро (  80') Валентин ОскарЛопес УнаиБебе Тьягу  71' (Фалькао Радамель (  71') Нтекья Ранди  61' (Сисс Пате (  61') Гарсия Альваро IIIГвардиола Серхи  71' (Силла Мамаду (  71')
Запасные: Наварро МануэльДимитриевски СтолеЭрнандес МариоМараш НиколаПаласон ИсиГарсия Франсиско III
Карденас ДаниКоке Хорхе II  84' (Везу Рубен (  84'   86') Робер ПьерПостиго СерхиоСараччи Марсело   55'  64' (Пубиль Марк (  64') Кантеро Алехандро  87' (Фараж Омар (  87') Радоя НеманьяМелеро Гонсало  46' (Пепелу (  46') Барди ЭнисРохер Марти  64' (Мирамон Хорхе (  64') Моралес Луис
Запасные: Леал РобертуАйтор ФернандесКочорашвили ГеоргийКасерес МартинКуньят Пабло
20 мая. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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окончен Райо Вальекано 2:4 Леванте 2.03 3.70 3.60
окончен Реал Мадрид 0:0 Бетис 1.69 4.40 4.60
21.05  18:30 Валенсия ... Сельта 2.75 3.35 2.60
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