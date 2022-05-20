«Реал» не смог забить «Бетису», «Леванте» ярко попрощался с Ла Лигой

В чемпионате Испании стартовал последний тур. «Реал» играл против «Бетиса» и наряду с соперником не смог поразить чужие ворота. После невеселого первого тайма Карим Бензема и Родриго сразу же имели шанс занести мяч в сетку, но не сложилось. В концовке Бензема с угла вратарской зарядил выше цели, а в ответной атаке также сплоховал Хоакин - 0:0.

В параллельном матче рубились немотивированные «Райо Вальекано» и «Леванте». Вылетающие гости пропустили первыми, но еще до перерыва ответили тремя голами и довели дело до победы - 4:2. Дубль на счету Гонсало Мелеро.

«Реал» давно гарантировал себе золотые медали, «Бетис» - пятый, «Райо Вальекано» - 12-й, «Леванте» - предпоследний.