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Мейлер: «Хендерсон отлично чувствует своих партнёров»

28 Мая 2022 • 15:55 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.70 3.75
Через 5 ч. 50 мин.

Экс-полузащитник «Сандерленда» Дэвид Мейлер похвалил полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона. По мнению ирландца, Хендерсон является идеальным капитаном для команды Юргена Клоппа.

«Он отлично чувствует и понимает своих партнёров по «Ливерпулю». Они тепло к нему относятся, потому что он является идеальным капитаном для команды», – цитирует Мейлера издание Liverpool Echo.

Напомним, что сегодня у Хендерсона будет возможность выиграть свой второй кубок Лиги чемпионов в карьере. В финальном матче «Ливерпуль» сразится с мадридским «Реалом». Матч стартует в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон Дэвид Мейлер
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
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