Мейлер: «Хендерсон отлично чувствует своих партнёров»

Экс-полузащитник «Сандерленда» Дэвид Мейлер похвалил полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона. По мнению ирландца, Хендерсон является идеальным капитаном для команды Юргена Клоппа.

«Он отлично чувствует и понимает своих партнёров по «Ливерпулю». Они тепло к нему относятся, потому что он является идеальным капитаном для команды», – цитирует Мейлера издание Liverpool Echo.

Напомним, что сегодня у Хендерсона будет возможность выиграть свой второй кубок Лиги чемпионов в карьере. В финальном матче «Ливерпуль» сразится с мадридским «Реалом». Матч стартует в 22:00 по московскому времени.