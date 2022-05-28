«Ливерпуль» пробил в створ 5 раз за тайм – это повторение результата двух предыдущих финалов вместе взятых

«Ливерпуль» ударно провёл первый тайм финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», но не сумел забить до перерыва.

Команда Юргена Клоппа нанесла пять ударов в створ ворот Тибо Куртуа, из которых ни один не достиг цели. Однако этот показатель – повторение суммарного результата двух предыдущих финалов «Ливерпуля»: в 2018 году против мадридского «Реала» было нанесено два удара в створ, а год спустя против «Тоттенхэма» – три.

Напомним, что финал 2018 года завершился для «Ливерпуля» поражением (1:3), а в 2019 команде удалось взять верх (2:0).