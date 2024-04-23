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Гримальдо назвал фаворита противостояния «Реал» – «Бавария»

23 Апреля 2024 • 23:57 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид
30.04 22:00

Левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо рассказал, кого считает фаворитом в противостоянии мадридского «Реала» с «Баварией».

«Сливочные» сыграют с мюнхенцами в рамках полуфинала Лиги чемпионов. 30 апреля команды встретятся в Германии, а 8 мая – в Испании.

«Думаю, «Реал» – фаворит в противостоянии с «Баварией», – высказывается Гримальдо. – В Лиге чемпионов у этой команды всегда есть преимущество», – рассказал в интервью RadioMarca испанский футболист.

Напомним, что в четвертьфинале «Реал» одолел «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти, а «Бавария» оставила за бортом турнира лондонский «Арсенал».

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БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД
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