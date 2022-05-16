Клопп поделился надеждами на финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал журналистам, что ожидает от финала Лиги чемпионов.

«Было бы грандиозно, если бы мы выиграли через несколько дней в Лиге чемпионов. Но мы играем с самой опытной командой на этой планете», - сказал Клопп после финального матча на Кубок Англии.

Он отметил, что не считает «Ливерпуль» главным фаворитом противостояния с «Реалом».

«Мы не являемся главными фаворитами. Это открытая игра, и каждое маленькое преимущество, которое мы можем получить, — это хорошо. Они уже выиграли Ла Лигу. У нас впереди еще два важных матча в чемпионате», - сказал наставник «Ливерпуля».

Финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встретится с «Реалом», пройдет 28 мая в Париже.