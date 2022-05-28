Кроос приблизится к рекорду Роналду и Мальдини

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос примет участие в очередном финале Лиги чемпионов.

Сегодняшний финальный поединок самого престижного еврокубка станет для Крооса уже пятым за карьеру – это второй показатель в истории после знаменитого экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини и лучшего бомбардира турнира Криштиану Роналду (оба выступали в финале по шесть раз). Об этом сообщает Opta.

В случае победы «Реала» над «Ливерпулем» 32-летний немец станет пятикратным победителем Лиги чемпионов. Ранее он трижды добивался триумфа в составе мадридцев и однажды – с мюнхенской «Баварией».