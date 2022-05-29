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Лига чемпионов

Камоцци — о финале Лиги чемпионов: «Ливерпуль» выглядел тускло»

29 Мая 2022 • 14:08 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об игре «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов. Напомним, вчера, 28 мая, мерсисайдцы уступили мадридскому «Реалу» (0:1) в решающем матче главного клубного турнира Европы.

Итальянец считает, подопечные Юргена Клоппа выглядели тускло, а также отметил плохую реализацию моментов со стороны игроков «Ливерпуля».

«В матчах такого уровня, когда у тебя есть моменты и ты их не забиваешь, становится очень трудно выиграть», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

Единственный и победный мяч в этой встрече забил Винисиус на 59-й минуте. «Ливерпуль» не сумел взять реванш за поражение от «Реала» четырёхлетней давности (1:3), проиграв «сливочным» второй финал Лиги чемпионов подряд.    

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Юрген Клопп Франко Камоцци
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