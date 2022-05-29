Камоцци — о финале Лиги чемпионов: «Ливерпуль» выглядел тускло»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об игре «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов. Напомним, вчера, 28 мая, мерсисайдцы уступили мадридскому «Реалу» (0:1) в решающем матче главного клубного турнира Европы.

Итальянец считает, подопечные Юргена Клоппа выглядели тускло, а также отметил плохую реализацию моментов со стороны игроков «Ливерпуля».

«В матчах такого уровня, когда у тебя есть моменты и ты их не забиваешь, становится очень трудно выиграть», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

Единственный и победный мяч в этой встрече забил Винисиус на 59-й минуте. «Ливерпуль» не сумел взять реванш за поражение от «Реала» четырёхлетней давности (1:3), проиграв «сливочным» второй финал Лиги чемпионов подряд.