Надаль — о победе «Реала» в Лиге чемпионов: Это был один из самых сумасшедших титулов в исполнении команды

Именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился с журналистами своим мнением по поводу победы мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Надаль сказал, что он впервые в жизни попал на финальный поединок Лиги чемпионов, где его любимая команда одержала победу. Теннисист отметил, что это был один из самых сумасшедших титулов в исполнении мадридской команды. Испанец добавил, что это, без сомнения, была счастливая ночь для него.

Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов футболисты мадридского клуба минимально обыграли «Ливерпуль» со счётом 1:0.