Эдуар Менди: «Хочу, чтобы Садио выиграл Лигу чемпионов»

Голкипер «Челси» Эдуар Менди высказал своё мнение по поводу финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» «Реалом».

«Я хочу, чтобы Садио выиграл Лигу чемпионов. У него исключительный сезон, он борется за «Золотой мяч», и Лига чемпионов станет поворотным моментом. Он играет против своего главного конкурента. Тот, кто выйдет победителем, наберет много очков», - сказал Менди.

Оба футболиста играют в сборной Сенегала и вместе отправятся на чемпионат мира в Катаре. Менди также похвалил нападающего «Реала» Карима Бензема.

«Все, что с ним происходит, он заслуживает, будь то в клубе или в сборной. Он много работал и заслужил свои результаты», - отметил Менди.

Финальный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 28 мая в Париже.