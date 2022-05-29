Черышев — о задержке финала Лиги чемпионов: «Сильная любовь фанатов привела к таким моментам»

Отец бывшего полузащитника «Реала» Дениса Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал задержку финального матча Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Реал».

Напомним, начало встречи было отложено на 36 минут из-за опоздания автобуса английского клуба на стадион, а также столкновения с фанатами перед игрой.

«Было большое количество людей, которые хотели поддержать свою команду. Сильная любовь и поддержка привела к таким моментам», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

Сам матч завершился победой «сливочных» (1:0). Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил Винисиус. Этот трофей стал 14-м в истории мадридского клуба.