Колыванов рассказал о том, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов рассказал журналистам о том, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.

Колыванов сказал «Спорт-Экспрессу», что лично он в финале будет болеть за мадридский «Реал», так как испанскую команду тренирует Карло Анчелотти. Экс-тренер «Уфы» отметил, что он симпатизирует и «Ливерпулю», которому стоит отдать должное, но всё же чуточку больше он будет переживать именно за «королевский клуб».

Напомним, что предстоящий финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.