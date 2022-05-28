Ширер – о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов: «Это позор»

Известный экс-футболист сборной Англии высказался о том, что происходило в Париже перед началом матча.

Болельщики не могут попасть на стадион из-за возникших массовых очередей. Полиция применяет слезоточивый газ. Старт матча «Реал» – «Ливерпуль» перенесли на 36 минут.

«Это абсолютный позор, – высказался об организации финала Ширер в студии BBC. – Люди проделали столько усилий, чтобы попасть на этот финал. Иметь билет на матч и не быть допущенным на стадион не по своей вине – просто уму непостижимо», – отметил бывший нападающий.