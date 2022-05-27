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Лига чемпионов

Каррагер: «Реал» хорош, но не так, как «Манчестер Сити»

27 Мая 2022 • 08:44 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.00 3.70 3.55
28.05 22:00

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался по поводу игры мадридского «Реала» в этом сезоне.

Каррагер заявил, что мадридская команда хороша, но не так, как «Манчестер Сити». Экс-игрок считает, что нынешний «Реал» по уровню даже ниже «Челси», хотя подопечные Анчелотти в Лиге чемпионов умудрились обыграть и манкунианцев, и лондонцев. Эксперт добавил, что фаворитом финала всё равно является именно «Ливерпуль».

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится уже 28 мая в Париже на известном стадионе «Стад-де-Франс».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джейми Каррагер Лига Чемпионов
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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