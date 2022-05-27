Карвахаль – о Салахе: «Надеюсь, он не обидится за ещё одно поражение от «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль ответил на слова нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха о желании «отомстить» в финале Лиги чемпионов.

«Когда вы проигрываете финал Лиги чемпионов, вы всегда хотите иметь второй шанс против той же команды», - сказал Карвахаль в интервью ABC.

Он добавил, что спокоен за результат противостояния.

«Будем надеяться, что для Салаха не будет тяжелым бременем проигрыш во втором финале Лиги чемпионов против «Реала», - сказал Карвахаль.

Решающий матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в субботу, 28 мая, в Париже.