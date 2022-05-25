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Куртуа об игре с «Ливерпулем»: «Подходим к финалу в отличной форме»

25 Мая 2022 • 10:25 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.40
28.05 22:00

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа пообщался с журналистами перед финальной игрой Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» — отличная команда, хорошо прессингует, интенсивная. Но в финале все возможно. Мы подходим к игре в отличной физической форме, и они должны будут выложиться по полной программе», - сказал Куртуа.

Он добавил, что считает этот сезон одним из лучших в своей карьере.

«Я рад, что помог команде зайти так далеко», - отметил Куртуа.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет в Париже в субботу, 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Тибо Куртуа
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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