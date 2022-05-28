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Лига чемпионов

Фердинанд предсказал победителя Лиги чемпионов

28 Мая 2022 • 09:53 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.75 3.70
Через 11 ч. 36 мин.

Экс-футболист «МЮ» Рио Фердинанд высказался насчет финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

«Жду победу «Реала». Мое сердце подсказывает, что так и будет. Думаю, на кубке появится надпись этого клуба. В предыдущих матчах я всегда ставил против них, и они меня всегда уничтожали. Так что в этот раз поверю в мадридцев. Думаю, Куртуа должен провести отличный матч и сделать разницу. Он не позволит «Ливерпулю» забить», - цитирует Фердинанда пресс-служба УЕФА.

Финал пройдет на стадионе в Париже сегодня, 28 мая, начало 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Рио Фердинанд
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
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