Фердинанд предсказал победителя Лиги чемпионов

Экс-футболист «МЮ» Рио Фердинанд высказался насчет финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

«Жду победу «Реала». Мое сердце подсказывает, что так и будет. Думаю, на кубке появится надпись этого клуба. В предыдущих матчах я всегда ставил против них, и они меня всегда уничтожали. Так что в этот раз поверю в мадридцев. Думаю, Куртуа должен провести отличный матч и сделать разницу. Он не позволит «Ливерпулю» забить», - цитирует Фердинанда пресс-служба УЕФА.

Финал пройдет на стадионе в Париже сегодня, 28 мая, начало 22:00 по московскому времени.