Робертсон – о финале Лиги чемпионов: «Если бы мне сказали раньше, рассмеялся бы в лицо»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон признался, что никогда не верил, что будет играть в таких важных матчах.

«Я не мог и мечтать о том, что произошло, но я в восторге от пути, который я прошел, и от того, как все сложилось», — сказал 28-летний футболист в интервью официальному сайту УЕФА.

Субботний финал Лиги чемпионов станет уже третьим в карьере шотландского защитника.

«Если бы вы вернули меня в то время, когда я играл в «Куинз Парк» и сказали, что я буду играть в таких больших матчах, я бы рассмеялся вам в лицо», - отметил Робертсон.

Финальная игра между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, в Париже.