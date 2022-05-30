В провале организации финала Лиги чемпионов обвинили... Бензема

Финал Лиги чемпионов 2022 года едва не был сорван тысячами болельщиков, которые пытались прорваться на стадион без билетов. При этом во Франции нашли неожиданного виновника инцидента, обвинив в случившемся форварда «Реала» Карима Бензема.

- Полиция говорит, что это не ее вина, а организаторов. УЕФА утверждает обратное, - приводит слова бывшего министра образования Франции Люка Ферри Marca.

- Я не специалист в этом, но меня действительно шокирует то, что футбол прогнил из-за денег и футболистов-звезд. Это отвратительно. Когда Карим Бензема приговорен к условному годичному тюремному сроку за попытку шантажа, а затем получает «Золотой мяч», какое послание мы отправляем болельщикам? - заявил Ферри.

Напомним, что Бензема осудили за попытку выбить деньги с партнера по сборной Матьё Вальбуэна за эротическое видео с его участием.