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Лига чемпионов

В провале организации финала Лиги чемпионов обвинили... Бензема

30 Мая 2022 • 22:39 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Финал Лиги чемпионов 2022 года едва не был сорван тысячами болельщиков, которые пытались прорваться на стадион без билетов. При этом во Франции нашли неожиданного виновника инцидента, обвинив в случившемся форварда «Реала» Карима Бензема.

- Полиция говорит, что это не ее вина, а организаторов. УЕФА утверждает обратное, - приводит слова бывшего министра образования Франции Люка Ферри Marca.

- Я не специалист в этом, но меня действительно шокирует то, что футбол прогнил из-за денег и футболистов-звезд. Это отвратительно. Когда Карим Бензема приговорен к условному годичному тюремному сроку за попытку шантажа, а затем получает «Золотой мяч», какое послание мы отправляем болельщикам? - заявил Ферри.

Напомним, что Бензема осудили за попытку выбить деньги с партнера по сборной Матьё Вальбуэна за эротическое видео с его участием.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карима Бензема Люк Ферри
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