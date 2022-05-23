Вальверде: «Салах проявил неуважение к «Реалу»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде отреагировал на слова нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который ранее заявил, что хотел бы встретиться в финале Лиги чемпионов именно со «сливочными», явно намекая на реванш за поражение в Киеве в 2018 году.

«Конечно, каждый может воспринимать какие-либо слова, как он хочет. Я оппонент Салаха, и по-моему, он проявил неуважение к мадридскому «Реалу» и к эмблеме клуба. Мы просто хотим сыграть в финале и выиграть очередной трофей для болельщиков и клуба», – цитирует Вальверде ESPN.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» состоится 28 мая в Париже.