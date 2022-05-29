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Лига чемпионов

Петржела: «Не стоило переносить финал Лиги чемпионов из России!»

29 Мая 2022 • 11:45 Комментировать (1)
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о 36-минутной задержке финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

Напомним, изначально матч должен был начаться в 22:00 по московскому времени, но в итоге стартовый свисток прозвучал лишь в 22:36. Случилось это по причине опоздания автобуса английского клуба на стадион, а также из-за столкновений полиции с мерсисайдскими фанатами.

Петржела считает, что не стоило переносить игру из Санкт-Петербурга в Париж.

«К сожалению, не видел, что происходило в Париже перед матчем — только читал. Не стоило переносить игру из России! Сейчас ситуация, когда все ругают русских. Что тут сделаешь», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Властимил Петржела
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